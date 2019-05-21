تعزيزات أمنية واسعة في شوارع الخرطوم

بعد اربع جلسات من المفاوضات ، التأمت أمس الإثنين بالقصر الجمهوري الجلسة الأخيرة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير لبحث آخر نقاط الخلاف برئاسة المجلس السيادي . ونسب المشاركة فيه بين المدنيين والعسكريين في وقت انتشرت فيه دوريات للجيش وقوات الدعم السريع والشرطة في شوارع العاصمة الخرطوم منذ عصر أمس ، للتحسب لأي انفلاتات قد تحدث .

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