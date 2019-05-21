“العدل والمساواة” السودانية لن تشارك في الحكومة الانتقالية

جدو عشر القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية قال في اتصال هاتفي حسب “سبوتنيك” الاثنين، إن الحركة لديها رؤية حول المرحلة الإنتقالية في البلاد وأنها لن تشارك في الحكومة الانتقالية الأولي.
وأضاف عشر، الحركة هى أحد مكونات نداء السودان والذي بدوره هو جزء من إعلان قوى الحرية والتغيير، ترى أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تتكون من عناصر مستقلة وغير منتمية لأي اتجاه سياسي ومدتها 6 أشهر.
في الوقت ذاته دعى تجمع المهنيين السودانيين المواطنيين إلى الاحتشاد تزامنا مع بدء جولة جديدة من المفاوضات مع المجلس العسكري، من أجل الوصول إلى جميع مطالب الثورة والشعب السوداني.
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