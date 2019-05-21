“العدل والمساواة” السودانية لن تشارك في الحكومة الانتقالية

تعيش السودان صراعات مسلحة منذ سنوات، قتل وأصيب بسببها عشرات الآلاف من المواطنيين، وبعد أكثر من شهر على رحيل عمر البشير إلا أن الثورة لم تحدد طريقها بشكل واضح نحو أهدافها نظرا للتعقيدات والتشابكات الداخلية والخارجية التي تحيط بها وفق رأي المراقبين.

جدو عشر القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية قال في اتصال هاتفي حسب “سبوتنيك” الاثنين، إن الحركة لديها رؤية حول المرحلة الإنتقالية في البلاد وأنها لن تشارك في الحكومة الانتقالية الأولي.

وأضاف عشر، الحركة هى أحد مكونات نداء السودان والذي بدوره هو جزء من إعلان قوى الحرية والتغيير، ترى أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تتكون من عناصر مستقلة وغير منتمية لأي اتجاه سياسي ومدتها 6 أشهر.