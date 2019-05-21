أبدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي غضبه على التسريبات التي ظهرت بخصوص قائمة منتخب مصر التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. وبحسب موقع النيلين فإن بعض الصحف ووسائل الإعلام المصرية كانت قد سربت خلال الفترة القليلة الماضية قائمة مبدئية للمنتخب ضمت ثلاثة حراس مرمى وهم أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد الشناوي حارس الأهلي وجنش حارس الزمالك. وكانت بعض المواقع الرياضية المصرية قد طرحت تساؤلاً على المتابعين عبر تويتر عن هوية الحارس الذي سيحمي عرين المنتخب المصري في الكان الأفريقي من بين الثلاثي المختار ليرد عواد ويقول “هو أنا سوداني ؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عواد يبدي غضبه على التسريبات التي ظهرت بخصوص قائمة منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.