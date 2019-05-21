غسان سلامة: ليبيا مهددة بحرب أهلية شاملة ما لم يتدخل المجتمع الدولي

أعلن المجتم، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أنّ " أكثر من 75 ألف ليبي أجبروا على ترك منازلهم، ومنتدى "غدامس" كان كفيلًا بإنهاء الفوضى والعنف في ليبيا". وشدّد على أنّ "ليبيا على شفا الإنزلاق لحرب أهلية قد تقود إلى انقسام دائم للبلاد".
وركّز خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطوّرات الوضع في ليبيا، على أنّ "العنف في العاصمة طرابلس بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط"، مبيّنًا أنّ "تنظيم "داعش "بدأ بالظهور مجدّدًا في ليبيا، وراياته عادت ترفرف في جنوب البلد". ولفت إلى أنّ "أسلحة حديثة محظورة دوليًّا وصلت إلى الجهات كافّة في ليبيا، وعلى الأمم المتحدة أن تضع حدًّا للنزاع الدموي هناك".
وذكر سلامة أنّ "أغلبية الليبيين والمجتمع الدولي يطالبون بوضع الجيش تحت سيطرة المدنيين"، مفيدًا بأنّ "البعثة الأممية باقية في ليبيا لكن تمثيلها انخفض، كما أنّ هناك عوائد نفطية مهدّدة بسبب الصراع في ليبيا".
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