غسان سلامة يقدم إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا

بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.

ونقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال الجلسة إحاطة عن الوضع في ليبيا، كما قدم فيها مندوب جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الأمم المتحدة، السفير يورغن شولز، رئيس لجنة العقوبات تقريره أيضًا.

وستشهد الجلسة مداخلة لمفوض السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرقي.