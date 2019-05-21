دولة خليجية تطلب استضافة الرئيس المخلوع

قالت صحيفة مصادر في عددها الصادر اليوم”الثلاثاء” أنّ دولة خليجية نفطية يحتمل ان تكون (السعودية) قدّمت طلبًا للسلطات المختصة بالسودان تعلن عبره رغبتها في استضافة الرئيس الأسبق عمر البشير.

وكشفت الصحيفة بحسب شخصية قالت إنها تتمتع بقبول واسع في الأوساط الاجتماعية بين تلك الدولة والسودان أوراق الطلب الخليجي والذي تم طرحه في دوائر رسمية ضيقة خلال الأسبوعين الأخيرين تم نقله إلى قيادات عليا في السودان لم تفصح عن ردها المباشر على المقترح الخليجي لكنها قبلت الاستماع إلى رأي الوسيط الذي ظل يساهم منذ سنوات في تقريب وجهات النظر بين الرئيس وعدد من قادة الدول الخليجية الذين تربطهم به صلات وثيقة.