المخلوع للتحري: حديثي عن قتل ثلث المتظاهرين أخرج من سياقه

كشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن تكوين لجنة عليا للإشراف على بلاغات تم تدوينها في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير تتعلّق بقتل المتظاهرين.

وقالت الصحيفة إنّ اللجنة استجوبت البشير بسجن كوبر أمس، حول البلاغ المدوّن في مواجهته بتهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فريقًا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، وقالت إنّ اللجنة استمعت لإفاداته، وإنه تجاوب مع “تيم” التحري والتحقيق، وأضافت أنّ الأسئلة تمحورت حول إصدار البشير تعليمات بفض وضرب المعتصمين، بجانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي جوّزت قتل ثلث المتظاهرين.

وبحسب صحيفة الصيحة فإنّ البشير قال إنّ حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد بالمعنى الذي أخذ به، وأشارت الصحيفة بحسب مصادرها إلى أنّ البشير أفاد وفقًا للاستجواب بأنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.

وكشفت الصحيفة عن أنّ النيابة الجنائية أصدرت قرارًا بضم مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح قوش إلى البلاغ المتعلق بتهمة الاشتراك الجنائي بقتل المتظاهرين بجانب ضم الرئيس المخلوع البشير إلى بلاغ الاشتراك الجنائي في قتل معلم خشم القربة الأستاذ أحمد الخير.