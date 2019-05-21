رئاسة المجلس السيادي ونسب المشاركة أبرز نقاط الخلاف

أشار الطرفان إلى أنهما استشعارا للمسؤولية التاريخية الواقعة عليهما سيعملان من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضي يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
ويشهد الساحة حالة من الترقب والتوقعات طوال يوم أمس بوصول الطرفين لاتفاق يؤدي إلى تكوين مجلس السيادة، والوزراء والمجلس التشريعي، كما بدأ الثوار بأرض الاعتصام بالقيادة العامة في التجهيز للاحتفالات بالتوقيع.
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