تجمع المهنيين السودانيين يدعو الي الاضراب السياسي الشامل

وجه تجمع المهنيين السودانيين،لجان الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية، باستكمال ترتيباتها تمهيدا لتحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بالبلاد.

وأوضح التجمع أن الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها اليوم تعتبر ضربة البداية في جدول الحضور الثوري، بجانب التواجد في ساحة الاعتصام والالتزام بخريطته هو الضامن الأساسي والمجرب لتحقيق أهداف الثورة.

واتهم التجمع المجلس العسكري الانتقالي، بالاصرار، على ان يكون المجلس السيادي، برئاسة الجيش وبأغلبية للعسكريين، واعتبر أن ذلك لا يوفي شرط التغيير، ولن يعبِّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة. وأوضح بيان للتجمع اليوم الثلاثاء أن اعلان الحرية الذي تواثقت ووقعت عليه القوى السياسية والمدنية والمهنية والحركات المسلحة، لمَّا وضع بند السلطة المدنية كجواب شرط للتغيير، لم يكن يرغب في أن يبدل سلطة عسكرية قديمة بسلطة عسكرية جديدة بوجوه جديدة، وأضاف السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها، على أن تقوم قوات الشعب المسلحة بحراستها وحمايتها كواجب وطنيٍّ مُشرِّف يحفظه كتاب التاريخ، هذا وعدا ذلك يعتبر نسف لمعنى المدنية فيها وانهزم مشروع الانتقال معها. Advertisements

وتعهد التجمع َ بإنجاز ثورة نوعية كاملة ولفت إلى ان المكاسب الجزئية لن تكون مصدر رضا للشعب، بل ستكون سبب انتكاسة للثورة وخطوة مرتدة للخلف في درب التغيير الشامل.

وأعلن التجمع عن فتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي بجداول معينة ودعا الجهات والمكونات التي لم تكتمل إتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة والتي أعلنت جاهزيتها إلى التوقيع ورفع التمام.

وقال التجمع إن الثورة ستمضي في طريق الوفاء لدماء الشهداء الذين رفضوا الاستلقاء أثناء المعركة، وتمسك بطبيعتها المدنية قلباً وقالباً على أن يكون للجيش القدح المعلى في واجب الدفاع عن البلاد والتصدي لكل معتدٍ وصيانة المدنية والديمقراطية وحماية مواطنها من أي تغوّلات أو أذى.