انفراج أزمة المعتمرين العالقين بميناء سواكن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت أزمة المعتمرين بميناء سواكن انفراجاً نسبياً خلال اليومين الماضيين، في وقت أوقفت فيه السلطات العمل بكروت الصعود للبواخر بعد تسببه في تأخر المعتمرين عن السفر.

وأكد عدد من المعتمرين بميناء سواكن تسلمهم الجوازات والتذاكر استعداداً للمغادرة، وقال المعتمر خالد الطيب “غادر عدد من زملائي أمس بعد طول انتظار فيما سنغادر نحن مساء اليوم”.

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وأكد الموظف بوكالة راما محمد اسحاق أن هناك أعداد كبيرة من المعتمرين غادروا إلى ميناء جدة، مشيراً إلى إيقاف السلطات العمل بكروت الصعود للبواخر، فضلاً عن تسيير باخرة او اثنين يومياً لإنهاء أزمة العالقين كلياً.

باج نيوز