والي الجزيرة يعلن عن انتهاء عهد التلاعُب والفساد والمحسوبية بولايته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعْلن والي الجزيرة المُكلّف أحمد صبير انتهاء عهد التّلاعُب والفساد والمحسوبية.

وشدّد في اجتماعٍ بأمانة الحكومة أمس على ضرورة الاهتمام بتخفيف أعباء المَعيشة وانسياب السلع الضرورية والمَدعومة وإنجاح المُوسم الزراعي والاستعداد المُبكِّر لفصل الخريف، وقال إنّ استراتيجية المرحلة المُقبلة حفظ أمن المُواطن وتيسير حَياته ومُعالجة أزماته المَعيشيّة في الخُبز والكهرباء والمياه والوقود، ووجّه باستمرار وتفعيل اللجان الأمنية بالمحليات وانتشار قُوّات الشرطة وقيامها بدورها كاملاً.

وأكد المديرون العامون والتنفيذيون، وقوفهم مع برنامج وأُطروحات حكومة الولاية، مُجدِّدين مُساندتهم لكل ما يخدم الوطن والمُواطن، كما أكّدوا أهمية وجود قوات الشرطة في ربوع كل الولاية.

السوداني