شيخ الأمين يهاجم العميل طه عثمان: غدر بي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم شيخ الطريقة القادرية المكاشفية في السودان شيخ الأمين بضراوة مدير مكتب الرئيس السابق طه عثمان الحسين متهماً الأخير بأنه وراء اعتقاله في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إن طه عثمان قد غدر به بعدما كنت سبباً في دخوله دولة الإمارات. وكشف شيخ الأمين في حوار مع (خرطوم ستار)، عن العديد من القضايا التي اتربطت باسمه في الفترة الماضية لا سيما مسألة اعتقاله بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر الأمين عن استياءه بما يعرف تيار نصرة الشريعة والقانون، وقال إن القائمين على أمر هذا الحزب لا يعرفون أن هؤلاء الثوار لولاهم لما كنا نعيش الآن هذه الحرية، فهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا. وأضاف بأن الطرق الصوفية ستظل كما كانت داعمة لهؤلاء الثوار ونحن منهم وفيهم وبإذن الله لن يصيبهم مكروه. وعبر شيخ الأمين عن تفائله الكبير لمستقبل السودان عقب الثورة التي أطاحت بنظام الإنقاذ عن سدة الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن شيخ الأمين من أوائل مشايخ الطرق الصوفية الذين أعلنوا دعمهم للاحتجاجات الداعية لإسقاط النظام وتكفل بعلاج الجرحى. وظهر في فيديو وهو يردد مع حيرانه (تسقط بس، بالواضح ما بالدس). وتم اعتقاله في العام 2016 فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتهم تتعلق بالاحتيال والشعوذة بعد تلقيها بلاغات عديدة ضده من أشخاص ومؤسسات تطالب باعتقاله. وأطلقت السلطات الإماراتية سراحه، بعد احتجازه لأكثر من شهر، ورحلته إلى الخرطوم، وقررت حظر دخوله أراضيها بصورة نهائية، وعقب وصوله مطار الخرطوم تم القبض عليه من قبل السلطات السودانية.

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