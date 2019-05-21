موسى محمد احمد ينفي قطع الطريق القومي “الخرطوم ـ بورتسودان”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفى حزب مؤتمر البجا، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي نهار اليوم “الإثنين” بأن قوات تتبع له ومواطنيين من منسوبي الحزب قطعوا
الطريق القومي “بورتسودان ـ الخرطوم” في منطقة “العقبة” وحجز البصات السفرية في منطقة “دُرديب”.
وأوضح مؤتمر البجا في بيان صحفي تحصل “باج نيوز” على نسخة منه أن مواطنيين اعتصموا بمنطقة “درديب” للمُطالبة بحقوق خدمية وصفها بالمشروعة تتمثل في مياه الشرب.
وأكد البيان أن مؤتمر البجا ورئيسه موسى محمد أحمد لهم قضايا عادله يسعون إلى حلها بالوسائل السلمية، وأشار إلى توقيع الحزب مع حكومة السودان اتفاق سلام الشرق في إطار “جبهة” الشرق” العريضة، وجدد مؤتمر البجا التزامه بالإتفاق منذ توقيعه، وأشار إلى أن الحزب يسعى خلال الأيام الحالية لعقد مُصالحات اجتماعية بين مكونات الشرق رتقاً للنسيج الاجتماعي المُتماسك أصلاً، فضلاً عن تبنيه مُبادرة لدعم وتقوية الاستقرار والسلم الاجتماعي بالولايات الشرقية.
وشدد الحزب على أن الاحتجاج والتظاهر السلمي حق كفله القانون، وأشار إلى أن كل الشعب السوداني حالياً أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالخرطوم وفي كل الساحات والميادين بالولايات تتويجاً لثورة أبريل المجيدة وأضاف “وهنا تظاهر مواطنون سلمياً واعتصموا في دُرديب وهم يُمارسون حقاً مشروعاً للمُطالبة بحقوق خدمية مشروعة تتمثل في مياه الشرب”.
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