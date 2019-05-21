نائب رئيس المجلس العسكري يتوعد من يخططون لإحداث انفلاتات أمنية في البلاد بالحسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعّد نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الإثنين، كل من يخطط لإحداث انفلاتات أمنية في البلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد لتخرج البلاد إلى بر الأمان. وقال إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى، وأنهم لها بالمرصاد .

وخاطب دقلو قواته باللواء “185 راجمات” بالمهندسين في أم درمان في سلسلة إفطاراته الرمضانية بارتكازات قوات “الدعم السريع”، وبشر نائب رئيس المجلس العسكري بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز، وقال إن ما يجري هو “سحابة صيف وبتعدي”.

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ونبه إلى أن قوات “الدعم السريع” تتعرض لحملة تشويه شرسة، وأنها دائماً تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء، وأوصى دقلو قواته بعدم الاعتداء على أي مواطن، وقال إنه ممنوع، وأضاف أي فرد يرتكب جُرماً سيتم فصله فوراً ويقدم للعدالة.

وأشار إلى أن عدم الحساب هو من أودع رموز النظام السابق في السجون، موضحاً أنهم كانوا لا يحاسبون أنفسهم ولا المفسدين منهم.

الشروق