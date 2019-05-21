شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد نجاح الثورة الشعبية في الإطاحة بالرئيس المعزول وتولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة وشروعه في التفاوض لترتيبات المرحلة الانتقالية والتجهيز للتحول الديموقراطي ، بعد هذا الحدث أعلنت كل من السعودية والإمارات وبصورة مباشرة دعمهما للتغيير الذي تم ، ووصل وفد سياسي مشترك من الدولتين برئاسة المستشار في وزارة الخارجية السعودية الفريق طه عثمان الحسين (الذي كان مديرا لمكاتب الرئيس المخلوع) وهذا الوفد الذي وصل كان هو الأول القادم من الخارج ، وتم الإعلان رسميا عن دعم الدولتين للسودان بالمواد التموينية والأموال لتجاوز الازمات المستفحلة ، وعلى الرغم من الإعلان عن صدور توجيهات مباشرة من الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد بالدعم الفوري للسودان إلا أن ذلك لم يحدث أو على الاقل لم ينعكس على الوضع المعيشي للتاس وظلت الازمات ماثلة فشح الوقود كما هو ، ومع ان وضع الدقيق قد تحسن نسبيا إلا أن المشكلة لم تعالج ككل ولم يلحظ الناس مطلقا تحسنا في وضع النقد وحل أزمة السيولة الشيء الذي جعلهم يتساءلون هل وفي السعوديون والاماراتيون بوعدهم ودعموا الحكومة ولم يحصل تحسن ام انها كانت وعودا جوفاء ؟ ولم يتأكدوا وظلوا متشككين الى ان جاء الخبر نهار الاحد أن السعودية قد أودعت مبلغ 250 مليون دولار في حساب بنك السودان المركزي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في إطار حزمة المساعدات المشتركة من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في بنك السودان المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ، وهذا الخبر جعل الكثيرين يستغربون من هذا الشح الشديد الغير مبرر من الدولتين واعتبروه ليس إلا عطية مزين إذ أنها مع ضعفها وقلتها وبؤسها تأخرت جدا ، وحتي هذا المبلغ الذي وصل وبعد أكثر من شهر من الوعد به لايشكل الا سدس المبلغ اذا اضفنا إليه ماسبق الإعلان عنه أن الإمارات اودعته في البنك المركزى ولاندري أيتم سداد المتبقي ومتي ام انه لن يأتي .