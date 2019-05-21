*وسؤالنا هذا لعبد الحي يوسف..

*ثم من خلفه من يسمون أنفسهم (تيار نصرة الشريعة)..

*أين هي هذه الشريعة التي تتباكون عليها إلى حد زرف دموع التماسيح؟..

*ومفردة تماسيح هذه يمكن أن تُقرأ على سبيل المجاز أو الحقيقة..

*أو بالأحرى أين (كانت) طوال سنوات الإنقاذ الثلاثين؟..

*وأين كنتم أنتم؟…إن كنتم تتفقون معنا على أنها ليست بشريعة ولا يحزنون..

*أما إن كنتم ترون أنها الشريعة الحقة فإننا نبرأ منها إلى الله..

*فالله لم يأمرنا بسرقة المال العام…ثم التحلل منه بسهولة سحب شعرة من العجين..

*اللهم إلا إن كان عبد الحي لا يرى بأساً دينياً في هذا المسلك..

*ولم يأمرنا – الله – بالكذب على الناس…إن وُلينا عليهم..

*وعبد الحي شاهدٌ على مثل هذا الكذب…من لدن انقلاب الإنقاذ وإلى آخر لحظاته..

*إلى لحظة إعلان البشير تركه المؤتمر الوطني..

*ثم العودة لترؤس اجتماع مكتبه القيادي…وكل براءة أطفال الدنيا في بعينيه..

*فهل هذا كذبٌ – في نظر عبد الحي – أم لديه تفسيرٌ له؟..

*ولم يأمرنا بقتل الناس في أموالٍ تخصهم ؛ لم يسرقوها…ولم ينهبوها…ولم (يجنبوها)..

*أم كان عبد الحي طفلاً وقتذاك – يا ترى – يلعب في الشوارع؟..

*وقت أن أعدم نظام الشريعة التي يتحسر عليها الآن مجدي…وجرجس…و آخرين..

*فإن كان طفلاً حينها ألم يبلغ الحلم وقت مجازر سبتمبر؟..

*لقد سكت كغيره من علماء السلطان….والساكت عن الحق شيطانٌ أخرس..

*سكت عن قتل نحو مئتي نفسٍ بريئة…في يومين فقط..

*أليس زوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس (واحدة) – بغير حق – يا عبد الحي؟..

*أم إن الدين الذي نعرفه هذا بخلاف الذي تعرفونه أنتم؟..

*ولا تقل لي إنك كنت تعترض…ومعك محمد عبد الكريم…وبقية أخوة (النصرة)..

*فمثل هذا التعدي على شرع الله يقتضي ما هو أكثر من ذلك..

*يقتضي مسيرة هادرة…غاضبة…منددة…متوعدة ؛ مثل التي شهدناها منكم البارحة..

*نفسي – يا عبد الحي – أعرف أين هي هذه الشريعة..

*وأين كانت طيلة ثلاثين عاماً…هي عمر النظام الذي – في نظركم – يحكم بالشريعة..

*وأين كنتم أنتم حين كان كل ما يخالف شريعة الله هو السائد..

*حتى المصارف التي قيل أنهم أسلموها (طلعت) ربوية…باعتراف البشير نفسه..

*نعم لقد اعترف بذلك – أواخر أيامه – في لحظة (صدق) نادرة..

*فلماذا لم نسمع منكم تنديداً بهذا الربا (الرسمي) إلى درجة الخروج في تظاهرة..

*بل لماذا لم نسمع منكم اعتراضاً على ظاهرة الحصانة..

*هل حصانات المسؤولين من الشريعة؟…يا أيها الصارخ في الشوارع بالشريعة؟..

*ما من وجهٍ واحد من أوجه الشريعة تم تطبيقه يا عبد الحي..

*بل الشواهد كافة تثبت أن كل ما يسئ إلى الشريعة هذه كان هو المعمول به..

*حتى الأقوال ؛ بما حوت من طعان…ولعان…وفُحشٍ…وبذاءة..

*أم إن شريعة الإسلام – في فهمك يا عبد الحي – هي محض هتاف بشعاراتها؟..

*فإن هتفت غُفر لك – من ثم – ما تقدم من ذنبك…وما تأخر..

*ولو كان نهباً…وكذباً…وقتلاً…..وتخزيناً لملايين العملات الحرة بخزائن البيوت؟..

*يا عبد الحي : أهذا هو الدين الذي تتباكون عليه؟..

*إذن……..لكم (دينكم) !!.

الانتباهة