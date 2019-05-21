تعليق آية قرآنية للتعبير عن العدالة على مدخل كلية الحقوق جامعة هارفرد

نشرت كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية، آية من القرآن الكريم عند مدخل مكتبة الكلية الخاصة بها، ووصفت الآية، بأنها واحدة من أعظم تعبيرات العدالة في التاريخ.

ونشرت "هارفارد" الآية 135 من سورة النساء على الحائط المواجه للمدخل الرئيسي للكلية، والمخصص للعبارات التي توضح العدالة، والتي يقول الله فيها :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا".

ونشر عبد الله جمعة، طالب سعودي يدرس في كلية الحقوق بهارفارد، صورة الآية على مدخل الباب الرئيسي للكلية عبر حسابه على موقع "تويتر"، موضحا أن الكلية وصفت الآية بأنها واحدة من أعظم التعبيرات من أجل العدالة في التاريخ.

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ووفقًا لموقع الكلية الرسمي، فإن الكلمات الموجودة على جدران الكلية، تؤكد قوة وعدالة فكرة "العدالة" نفسها، وفقا لموقع "thedeenshow" البريطاني.

وأوضحت الكلية، أنه هناك ما يقرب من 24 اقتباسا معروضين في الكلية، والثلاثة الأكثر بروزا عند مدخل الكلية هم مقتطفات من القديس "أوجسطين" والقرآن الكريم و"ماجنا كارتا"، وتوضح هذه الاقتباسات شمولية مفهوم العدالة عبر الزمن والثقافات.