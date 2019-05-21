مع الخطيب في ادعاءاته

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليست هي المرة الأولى التي يخرج علينا فيها الشيوعيون بادعاءات لن يستطيعوا اثباتها فكثيرا ما قالوا مايجافى الواقع وخرجوا علينا بكلام هم يعلمون أنه غير سليم ، ولكنها المرة الأولى التي تصدر هذه الادعاءات عن شخصية كبيرة في الحزب وقد عرفت بالاتزان ألا وهو السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الاستاذ محمد مختار الخطيب الذي تحدث لجريدة الشرق الأوسط وستقف مع نقاط محدودة من كلامه ونعلق عليها.

قال الخطيب في حواره مع «الشرق الأوسط» إن حزبه لا يزال موجوداً وسط الناس، «وكل يوم يزداد نفوذاً، والشعب يعرفنا تماماً». وأضاف: «بعد تجربة 30 عاماً من حكم الإسلاميين ظهر من هو الذي قلبه على بلاده وشعبه ومن قلبه على نفسه».

ونقول للخطيب ليس هناك خلاف البتة حول الأخطاء الفادحة والشنيعة التي وقع فيها الحكم البائد ولكن لا نقبل كلامك ياسيد أن اخفاقات الإسلاميين أظهرت حرصكم على البلد فهذا ادعاء لن تستطيعون إثباته والتاريخ يشهد على دمويتكم في الجزيرة ابا وود نوباوي وبيت الضيافة وعنبر جودة وكلها مجازر راح فيها ابرياء جراء دمويتكم فكيف يمكنك القول انكم حريصون على البلد وقد قتلم أبناءها وفعلتم مثل مافعل اهل الإنقاذ ، اما الحاضر فإن الحرص من منسوبيكم وفيهم قيادات شيوعية على إقصاء تيار الإسلام السياسي وعدم السماح له بالعمل في الساحة هذا السلوك يعتبر في حد ذاته اغراقا للبلد في المشاكل وجرها الى الفتنة وليس في هذا بالطبع حرصا على الوطن كما تدعي .

أما قولك ان حزبكم موجود في الشارع ويزداد نفوذه وانصاره كل يوم فهذا كلام ستبينه صناديق الانتخابات ولا نستعجل فان غدا لناظره قريب .

وأكد الخطيب أيضاً أن النظرية الماركسية ما زالت صالحة منهجاً للحكم، ولم يستبعد أن تحكم السودان من جديد.

وهذا الادعاء اخطر من سابقه فالكل – ومنهم الخطيب نفسه – يعلم أن الماركسية ماتت في بلادها وأصبحت أثرا بعد عين ، أما في بلداننا فإنها لم تكن حية أصلا بل جاءتنا شبه ميتة وحتي هذا المد الشيوعي الذي اعترى بلداننا قبل نصف قرن أو أكثر فإنه قد اندثر تماما ولن تقوم للشيوعيين قائمة في بلدنا ناهيك عن إمكانية أن يحكمونا كما يحلم السيد مختار الخطيب .