جوازات جديدة لمعتز موسى والناجي عبد الله تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أشعلت صور لجوازات جديدة استخرجت الاثنين لرئيس الوزراء السابق معتز موسى والقيادي الاسلامي المعروف وسائط التواصل الاجتماعي. وتم تداول الجوازات على نطاق واسع. وعلق ناشطون أن رئيس الوزراء السابق والناجي عبد الله ينوون الهروب أسوة ببعض رموز النظام السابق الذين تسللوا لخارج البلاد في الاسابيع الماضية. واتسمت فترة معتز موسى في رئاسة الوزراء بتزايد أزمات الخبز والوقود والسيولة وأشارت أصابع الاتهام لبعض قيادات المؤتمر الوطني الذين سعوا لافشال خطط معتز موسى الذي تربطه صلة قرابة بالرئيس المخلوع. صحيفة الانتباهة المادة السابقة قطر تحدد خمس فئات فقط يحق لها اللجوء السياسي المقالة القادمة الداخلية الداخلية السعودية تصدر بيانا تحذيريا… بشأن هؤلاء

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