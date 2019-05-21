قوات الأمن المصرية تقتل 16 مسلحا في العريش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 16 إرهابيا في مواجهات بمناطق مختلفة بمدينة العريش في شمال سيناء.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن “قطاع الأمن الوطني في مصر تمكن من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش”.

وأضافت أن “مواجهات مسلحة حدثت مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع عدد 16 إرهابي والعثور بحوزتهم على 8 بندقية آلية، 1 بندقية FN، 3بندقية خرطوش، 3 عبوة متفجرة، 1 حزام ناسف”، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات. المادة السابقة الرئيس المخلوع لفريق التحري: حديثي عن قتل ثلث المتظاهرين أخرج من سياقه المقالة القادمة دولة خليجية تطلب استضافة الرئيس المخلوع

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