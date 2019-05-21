ريال مدريد يتحرك رسميا لتحقيق حلم زيدان

كشفت تقارير اعلامية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يتحرك لتحقيق حلم زين الدين زيدان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأنه حلم بالنسبة لزيدان، مدرب الفريق الملكي.
وتابع البرنامج إن خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد سافر لفرنسا من أجل الاجتماع مع والد مبابي ووكيله في ذات الوقت للحديث عن انتقاله لصفوف الفريق الملكي.
ويرفض باريس سان جيرمان بيع مبابي الذي ضمه النادي منذ عامين من موناكو مقابل 180 مليون يورو وينتهي عقده في يونيو 2023.
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