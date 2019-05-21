غداً.. هونر 20 ينطلق من لندن

ينطلق غدا الثلاثاء الهاتف honor 20 الاسبوع القادم من لندن فى حفل كبير يضم عشاق هونر من كافه البلاد ، ومن ثم ينطلق بعدها داخل السوق المصرى .

ويعد هاتف هونر ٢٠ ، مخصص لعشاق التصوير لما يتمتع به من خصائص هائله فى الكاميرا ، حيث ينطلق ب ٤ كاميرات وهو ما يمنح المستخدمين قدرات تصوير لا نظير لها تتفوق على قدرات نظيراتها في الكاميرات الرقمية الاحترافية.

وتقدم HONOR لأول مرة في تاريخها هاتفاً ذكياً بارزاً مزوداً بكاميرا ذات نظام رباعي ودقة 48 ميجابكسل وأول تصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد في العالم للجزء الخلفي من الهاتف ، وهو ما سيعلن عنه خلال الايام القادمه ،بالاضافه الي مزايا الهاتف الاخرى الفريده و المتنوعه .

وبمناسبه هذا الحدث اطلقت هونر داخل مصر مسابقه لعشاق التصوير وهى مخصصه لمالكى هواتف هونر الذكيه بمختلف انواعها ، وتتيح هذه المسابقه فرصه من خلال صفحه هونر على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة بصور تم التقاطها بواسطه هواتف هونر ، حيث سيتم اختيار مجموعه من الصور لتعليم اصحابها كيفيه التصوير بطريقه سليمه واكثر احترافيه من خلال خبراء فى مجال التصوير الفوتوغرافى .

ويتم اصطحاب المتسابقين فى ورش عمل متخصصه فى مجال التصوير الاحترافى داخل اماكن مختلفه بالقاهره والاسكندريه وتعليم المتدربين كيفيه التقاط افضل الصور وتعليمهم مبادىء التصوير الفوتوغرافى والمشاركه بصور جديده لاختيار افضلها للفوز بجوائز عديده من هونر .