اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، واللاعبون هم : - أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)

- وليد سليمان (الأهلي)

- عبد الله السعيد (بيراميدز)

- احمد علي كامل (المقاولون العرب)

- محمد النني (ارسنال الانجليزي)

-محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)

- أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)

- عمر جابر (بيراميدز)

- أحمد الشناوي (بيراميدز)

- مروان محسن (الأهلي)

- محمد أبوجبل (سموحة)

- طارق حامد (الزمالك)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

- علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي)

- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

- أيمن أشرف (الأهلي)

- محمد الشناوي (الأهلي)

- محمود حمدي "الونش " (الزمالك)

- باهر المحمدي (الاسماعيلي)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)

- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة) ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى لأمم إفريقيا 2019 بجانب زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أجيري يعلن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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