عرض الفيلم الروائي A Season in France في درب 1718 يوم الأحد 26 مايو

يُعرض الفيلم الروائي A Season in France للمخرج التشادي محمد الصالح هارون يوم الأحد 26 مايو/آيار في مركز درب 1718 الثقافي، وشهد عرضه العالمي الاول بـمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة هو منظمة غير ربحية تأسست في عام 2008، لتستضيف وسائل الفن المختلفة والأحداث الثقافية، كما يقدم المركز ورش عمل وبرامج ومبادرات لتثقيف وتعليم الفنانين الناشئين، ويوفر لهم مساحة لعرض أعمالهم جنبا إلى جنب مع الفنانين المتمرسين . كما ينظم معارض فنية وفعاليات ثقافية في أماكن مختلفة في مصر.

ويحكي الفيلم قصة عباس، مدرس ثانوية عامة في جمهورية إفريقيا الوسطى، يهرب مع طفليه من طاحونة الحرب التي تعيشها دولته، ويذهب إلى فرنسا، ليعمل في سوق للخضروات، بينما يسير في الوقت نفسه في إجراءات اللجوء السياسي. وفي فرنسا يتعرف عباس على الفرنسية كارول، التي تقع في حبه وتوفر له ولأسرته سكناً؛ وحين يتم رفض طلب عباس للجوء السياسي، يواجه الجميع قراراً مصيرياً.

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الفيلم من تأليف وإخراج محمد الصالح هارون، وبطولة إريك إبوانيي وساندرين بونير وآلايانا ليز، ومن إنتاج شركات Pili Films بالتعاون مع Arte France Cinéma وتتولى شركة MAD Solutions مسؤولية توزيع الفيلم في العالم العربي.

محمد الصالح هارون مخرج تشادي يعيش في فرنسا، صنع فيلمه الروائي الطويل الأول Bye Bye Africa في 1999، وتبعه بفيلم Abouna الذي فاز بـجائزة أفضل تصوير في مهرجان فيسباكو. فيلمه الثالث Daratt فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة الـ63 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما فاز فيلمه A Screaming Man بـجائزة لجنة التحكيم في دورة 2010 من مهرجان كان السينمائي، ليكون أول مخرج من تشاد يشارك أو يفوز في المسابقة الرسمية للمهرجان، وفي العام التالي أصبح عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية، وفي 2014 يصبح عضو لجنة تحكيم قسم سينيفونداسيون والأفلام القصيرة بالمهرجان.