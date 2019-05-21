مؤشر البحرين يربح 12.9 نقاط بختام التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء (منتصف جلسات الأسبوع) بنسبة 0.93% رابحاً 12.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1409.43 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. وجرت التداولات ببورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم، بقيمة 987 ألف دينار بحرينى. Advertisements وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.24% مدفوعا بصعود بنك انفستكورب بنسبة 9.45%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.47%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.90%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 10.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة "جى إف إتش" المالية بنسبة 1.35%. فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.88% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%.

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