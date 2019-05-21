الولايات المتحدة تفكر بغزو فنزويلا لإطاحة بنظام مادورو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم أمس الاثنين، على الخيارات الأمريكية المتاحة في فنزويلا وخطة العمل الموضوعة لمحاولة الإطاحة بنظام مادورو.

وبحسب مصادر روسية، قال نائب الرئيس الأمريكي: “لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أننا ندرس جميع الخيارات الممكنة للعمل في فنزويلا”.

وأضاف قائلا: “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف جانبا عندما تكون فنزويلا رازحة تحت الطغيان والحرمان”.

كما أكد بنس أن ترامب أنشأ ائتلافًا يضم أكثر من 50 دولة تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غويدو كرئيس مؤقت، وستستمر السياسة الأمريكية في ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على فنزويلا وحلفائها الكوبيين. المادة السابقة تفاصيل جديدة حول قضية صلاح قوش المقالة القادمة حُراس منزل قوش يرفضون السماح لأعضاء النيابة العامة بتفتيش المنزل

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