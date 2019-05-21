تفاصيل جديدة حول قضية صلاح قوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خاطبت النيابة العامة في السودان المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله “قوش” بتهمة قتل “متظاهرين سودانيين”، خلال الاحتجاجات الأخيرة. وقالت مصادر من النيابة لقناتي “العربية” و”الحدث” إنه لا علم لها بسفر “قوش” إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها حالياً إلى واشنطن ومصر والإمارات. وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات. المادة السابقة مقتل 30 إرهابيا وتدمير 12 عربة في أعنف هجوم بريف حماة المقالة القادمة الولايات المتحدة تفكر بغزو فنزويلا لإطاحة بنظام مادورو

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