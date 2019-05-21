مقتل 30 إرهابيا وتدمير 12 عربة في أعنف هجوم بريف حماة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة المصنفة على أنها “منزوعة السلاح” مواقع الجيش السوري صباح يوم الاثنين، انطلاقا من مواقعها في اللطامنة وكفرزيتا شمال حماة.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن مصدر عسكري، قوله: “إنه في تمام الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين شنت مجموعات مسلحة تابعة لتنظيمي “جيش العزة” و”حراس الدين” الإرهابيين هجوما عنيفا باتجاه مواقع الجيش السوري على محور الحماميات بريف حماة الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة استمرت لست ساعات أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مسلحا وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير 12 آلية مزودة برشاشات، على حين لقي أربعة جنود سوريين حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون خلال الاشتباكات.

وأضاف المصدر أن سلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ في الجيش السوري استهدفا خطوط إمداد المسلحين الخلفية.

وكشف المصدر أن هذا الهجوم يعتبر الأعنف للتنظيمات الإرهابية المسلحة باتجاه مواقع الجيش السوري منذ أشهر، موضحاً أن الاستعدادات التي اتخذها الجيش، والجاهزية العالية لقواته والمعلومات الاستخبارية ساعدت وحداته على إحباط هذا الهجوم وإلحاق أضرار وخسائر كبيرة بالفصائل المهاجمة.

وكان الجيش السوري أطلق عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي في السادس من الشهر الجاري، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات إستراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، موسعا نطاق الأمان حول المدن والبلدات الواقعة تحت سيادة الدولة السورية في ريف حماة الشمالي الغربي المتاخم للمنطقة المصنفة على أنها منزوعة السلاح، قبل أن يعلق الجيش عملياته العسكرية مؤقتا بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في 17 سبتمبر أيلول من العام الماضي.

سبوتنيك