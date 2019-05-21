شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الانتباهة تعثر مفاوضات”السيادي” صديق يوسف: أقصى تنازل رئاسة دورية للمجلس و”6″ مدنيين مقابل”5″ عسكريين قوى الحرية: طرحنا رئاسة دورية للمجلس والعسكري تمسّك بقيادة كاملة موسى محمد أحمد: لا توجد قوة تتبع لي أغلقت طريق الخرطوم بورتسودان حميدتي: عدم الحساب أودع رموز النظام السابق السجون السوداني تعليق التفاوض بين”قوى الحرية” و”العسكري”..التفاصيل الكاملة حميدتي: جهات تخطط لإحداث الفوضى ونحن لها بالمرصاد مصرع”9″ أشخاص غرقًا بالخرطوم دفع”50%” من مديونيات الشركات الموردة للأدوية “الشيوعي” يتمسك بالأغلبية والرئاسة للمدنيين في مجلس السيادة مصادر دولة خليجية تطلب استضافة البشير كنانة: فصل بعض العاملين لا علاقة له بالاحتجاجات جعفر الميرغني: ندعم خطوات العسكري لحفظ أمن واستقرار البلاد الصادق المهدي يعتذر عن المشاركة في اجتماعات”نداء السودان”في فينا تحديات جسيمة في انتظار الحكومة الجديدة Advertisements الجريدة مساعد المخلوع: لا أملك قوات لقطع طريق بورتسودان واحتجاج أهالي درديب طبيعي توقف تحضير جرعات الكيميائي بمستشفى الذرة قضاة يتضامون مع وكلاء النيابة المضربين نائب رئيس حزب الأمة: دون ذلك لن تحقق الثورة التيار تعثر التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير وثائق خطيرة لتلاعب بمليارات الدولارات في الطيران المدني دفع “50% من مديونيات الشركات الموردة للأدوية الشيوعي يتحفظ ويلوّح بالتصعيد وقفة احتجاجية بهيئة البحوث الزراعية لإقالة المدير جامعة أفريقيا العالمية تنفي مشاركة طلابها في مسيرة”تيار نصر الشريعة” الصيحة البشير: حديثي عن قتل”ثلث” المتظاهرين أخرج من سياقه “حميدتي” جهات تخطط لزعزعة الأمن ونحن لها بالمرصاد نسب التمثيل ورئاسة المجلس تعيق الاتفاق بين”العسكري” و”التغيير” قيادات”دينكا نقوك” تطالب بحل إشرافية أبيي وحصر أصولها

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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