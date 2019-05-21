انخفاض في اسعار الذهب..تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية صباح اليوم الثلاثاء 1276,01 دولاراً، بانخفاض طفيف بلغ 93 سنتاًعن تداول مساء أمس الإثنين والذي كان قد سجل 1276,94 دولاراً .
وبلغ سعر الجرام عيار 24 عالمياً 41,16 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب عيار24 يصبح 1852 جنيها
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