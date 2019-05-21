العثور على كميات كبيرة من الاسلحة داخل جولات بلاستيكية بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الشاكي عن تفاصيل القبض على (ثلاثة) متهمين يواجهون تهمة حيازة السلاح ‏،ضبط على متن عربة (43) قطعة كلاشنكوف وذلك بمنطقة كاكوم بشرق دارفور، وقال الشاكي بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي إسماعيل إدريس ‏ بأن معلومة توفرت لديهم عن وجود اسلحة مهربة بحيازة المتهمين ‏على متن عربة بمنطقة كاكوم متجهة إلى منطقة كروشة بولاية دارفور، وبعد متابعة ‏حاولت الشرطة توقيف العربة إلا ان سائق العربة رفض التوقف مما أدى إلى ‏مطارته وإطلاق أعيرة نارية لتوقيف العربة، وبتوقيف العربة وتفتيشه عثر على عدد ‏‏(43) قطعة كلاشنكوف مخبأة داخل جوالات على متن العربة ، وتم اقتيادهم إلى ‏قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين ،ومن جانبه استمعت ‏المحكمة لأقوال شاهد الاتهام الأول الذي تطابقت أقواله مع الشاكي حول القبض على ‏المتهمين وضبط الاسلحة، وفي الوقت ذاته أفرجت المحكمة عن المتهم الثالث ‏بالضمانة المالية قدرها مليار جنيه ، وذلك بعد ان تقدم ممثل الدفاع بطلب للمحكمة ‏التمس فيه الإفراج عن موكليه الثاني والثالث بضمانة المالية، إلا ان الاتهام ‏اعترض على الطلب، وجاء قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم الثالث فقط ‏بالضمانة المالية وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع اقوال بقية شهود الاتهام. ‏