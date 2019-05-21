وثائق خطيرة لتلاعب بمليارات الدولارات في الطيران المدني

حصلت مصادر موثوقة على وثائق خطيرة تكشف تلاعباً كبيراً في سلطة الطيران المدني، وبحسب وثائق حصلت عليها المصادر تم وقف برنامج لحوسبة حسابات رسوم عبور الأجواء السودانية واستمرت سلطة الطيران المدني في تحصيل هذه الرسوم يدوياً رغم أنها تحوى مبالغ بمليارات الدولارات، وشمل التعاقد عدة مخالفات قانونية حيث لم يشارك فيها مهندس استشاري أو مهندس مختص كما تنص لائحة ممارسة الهندسة للعام 2000 الصادرة عن المجلس الهندسي.

وكشف مصدر مطلع عن شبكة تضم أحد أشقاء الرئيس المخلوع بالإضافة إلى سوداني آخر ارتبط اسمه بالطائرة الإليوشن 76 التي تم التحفظ عليها مؤخراً بمجمع الصافات بواسطة السلطات المختصة ويشتبه في تورطها في تهريب المخدرات.

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وعلمت المصادر حسب صحيفة التيار، أن الأجواء السودانية غير مراقبة بصورة كاملة بسبب تركيب أجهزة ملاحة جوية خرجت من الخدمة عالمياً. وتعاقدت سلطة الطيران المدني في العام 2010 مع شركة بيجا إيست أفريكا لتركيب أجهزة ملاحة جوية بالخرطوم بمبلغ 3.4 مليون يورو دون تحديد المواصفات الفنية أو طرح المشروع في عطاء مفتوح، وشركة بيجا لا تملك سمعة عالمية في مجال أجهزة الملاحة الجوية. وفي العام 2015 تم تجديد العقد بمبلغ عشرين مليون يورو بما يعادل ستة أضعاف المبلغ الأصل رغم عدم اكتمال تركيب الأجهزة المعنية.

وحصلت المصادر على وثائق تثبت حصول زوجة مدير سابق لسلطة الطيران المدني على مبلغ 175 ألف يورو شهرياً لعدة سنوات بصورة غير قانونية كانت تحول باسمها وليس باسم الشركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)