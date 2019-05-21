شابة تشرع في الانتحار احتجاجاً على طلب والدها مغادرة المنزل

شرعت شابة في العقد الثالث من العمر في إنهاء حياتها منتحرة حرقاً بالنار ، داخل منزل أسرتها بولاية نهر النيل احتجاجاً على طلب والدها مغادرة المنزل بعد زواجها ، وقال مصدر أن الشابة عقب الزواج ظلت تقيم مع أسرتها في المنزل ، في مكان خاص بها ، ألا أن أخوتها طلبوا من والدهم عدم السماح لشقيقتهم البقاء في المنزل ، هي وزوجها ، وبالفعل استجاب الأب لرغبة بناته .

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وطلب من ابنته مغادرة المنزل فحاولت الابنة أقناع والدها في البقاء معهم في المنزل ولكنه رفض ذلك ، فقررت الانتحار بحسب صحيفة آخر لحظة الانتحار بإشعال النيران على جسدها ، فقامت أسرتها بإسعافها إلى المستشفى ، وهي في حالة حرجة بعد ان أسيبت الابنة بحروق من الدرجة الأولى والثانية ، تم على إثرها احتجازها في العناية المكثفة بمستشفى نهر النيل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)