أمهات الشهداء يختمن القرآن على أرواحهم بساحة الاعتصام

التاريخ: 21-مايو-2019 فى : أخبار 28 مشاهدة ختمت أمهات الشهداء ونساء أخريات القرآن على أرواح أبنائهن الذين استشهدوا إبان ثورة ديمسبر – ابريل المجيدة بساحة الاعتصام أمس. Advertisements وبالمقابل زادت أعداد الملبين للإفطار بساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، وشهدت الساحة عقب الإفطار مواكب جابت الساحة وطالبت بحكومة مدنية حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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