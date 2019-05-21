السجن والغرامة لمدان بانتحال صفة ضابط بميدان الاعتصام

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين محمد سالم عقوبة السجن 3 أشهر والغرامة 1000 جنيه وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة بانتحال صفة ملازم بقوات الشعب المسلحة ، تم القبض عليه داخل ميدان الاعتصام بالقيادة بالخرطوم ، مرتدياً الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها .

Advertisements

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي وهو ملازم بالقوات المسلحة ، تابع للاستخبارات ، كان قد أوقف المتهم بحسب صحيفة آخر لحظة في الشارع العام بالخرطوم بالقرب من ميدان الاعتصام وهو يقود عربة بدون لوحة وعندما طلب منه الشاكي رخصة القيادة وشهادة البحث التي تخص العربة زعم المتهم أن العربة تخص شقيقه ، مضيفاً أن المتهم كان يرتدي الزي العسكري ، وأن الشاكي طلب منه إثبات هوية ، إلا أن المتهم ادعى أنه ترك بطاقته بالمنزل ، وأنه قام بإخذ إذن من الكلية الحربية ، فتم القبض عليه بواسطة الشاكي ، وتم الاتصال بالفرقة التي ينتمي إليها المتهم ، وأتضح بأنه تم فصله من الكلية ، وباستجواب المتهم أقر بانتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)