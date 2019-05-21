والي الجزيرة الجديد: انتهى عهد الفساد والمحسوبية

ضرب والي الجزيرة المكلف أحمد حنان سوراً حول تسرب التلاعب والفساد والمحسوبية بالولاية مجدداً.

وقال حنان في أول اجتماع بأمانة الحكومة في ود مدني أمس، إن شعار المرحلة الشفافية والنصح والتجرد والتفاني خدمة للوطن والمواطن.

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وشدد حنان حسب صحيفة الإنتباهة، على ضرورة الاهتمام بتخفيف أعباء المعيشة وانسياب السلع الضرورية والمدعومة وانجاح الموسم الزراعي والاستعداد المبكر لفصل الخريف، وقال إن استراتيجية المرحلة المقبلة الوصول لنقطة عمل مشترك وخطة مدروسة لحفظ أمن المواطن وتيسير حياته ومعالدة أزماته المعيشية في الخبز والكهرباء والمياه والوقود. ووجه حنان بالاستمرار وتفعيل اللجان الأمنية بالمحليات وانتشار قوات الشرطة وقيامها بدورها كاملاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)