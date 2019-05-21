أم تقتل طفلها وتتخلص من جثته داخل المرحاض

قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا عبد الله عبد الباقي ، بتوقيع السجن 5 سنوات ، وذلك في مواجهة امرأة أدانتها المحكمة بقتل طفلها البالغ من العمر عاماً ونصف ن ورمي جثته في مرحاض المنزل ، وذلك على إثر خلافات قديمة كانت قد وقعت بينها وبين زوجها ، وصل إلى حد مطالبتها بالطلاق عدة مرات ، ولكن الزوج كان يطلب منها البقاء معه ، من اجل ابنها الذي يبلغ من العمر عاماً ونصف وفي يوم الحادث تجدد النقاش بينهما ، وقام الزوج بضرب زوجته وطلب منها عدم الخروج من المنزل ومصطحبة معها الطفل .

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فقامت المتهمة بقتل طفلها ورمي جثته داخل مرحاض المنزل بمنطقة مايو جنوب الخرطوم وغادرت المنزل وعند عودة الزوج بدا الزوج في البحث عنها وعن طفلها ، وبعد أربعة أيام من أختفاء الزوجة أشتم الجيران رائحة كريهة مصدرها المرحاض ، وتم الاتصال بأفراد الصرف الصحي ، وتم أكتشاف بقايا الطفل الذي كان قد تحلل بالكامل ، وتم العثور على الرأس فقط ، فدون الزوج بلاغ في قسم الشرطة في مواجهة زوجته متهماً إيها بقتل ابنها ، وتم القبض عليها ـ وبعد التحري معها أقرت بإرتكابها الجريمة بحسب صحيفة آخر لحظة ، وتم تقديمها للمحاكمة تحت نص المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد ، والتي أصدرت في مواجهتها العقوبة أعلاه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)