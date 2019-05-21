حميدتي: (عدم الحساب أودع رموز النظام السابق السجون)

قال نائب رئيس المجلس العسكري حمدان دقلو (حميدتي) أن كل من يخطط لإحداث إنفلاتات أمنية سيواجه بالحسم، وأوصى حميدتي الدعم السريع باليقظة والإستعداد والمحافظة على الصلاة والدعاء للبلاد لتخرج إلى بر الأمان.

وقال مخاطباً قواته باللواء (185 راجمات) في أم درمان حسب صحيفة الإنتباهة أمس: (إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى، وأضاف نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلد).

ونبه نائب رئيس المجلس العسكري إلى الوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز وقال إن ما يجري هو “سحابة صيف وبتعدي”.

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ونوه إلى أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه شرسة، قائلاً: (إن قوات الدعم السريع دائماً تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء).

وأوصى قواته بعدم الاعتداء على أي مواطن، قائلاً: (الاعتداء على الناس ممنوع، وأنا عارفكم ما بتتوصوا لأن الدعم السريع قوة منضبطة، وأضاف أي زول يرتكب جُرم ينفصلوا فوراً ونقدمه للعدالة).

وختم الفريق أول محمد حمدان دقلو حديثه بوصية قيمة لقواته قائلاً: (أوصيكم بالصلاة وكررها ثلاث مرات، وأضاف إن الصلاة هي عماد الدين، وزاد راقبوا أنفسكم وحاسبوها قبل أن تحاسبوا)، وأشار إلى أن عدم الحساب هو من أودع رموز النظام السابق في السجون، موضحاً أنهم كانوا لا يحاسبون أنفسهم ولا المفسدين منهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)