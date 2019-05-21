صحيفة أمريكية: السودان حقق تقدماً كبيراً في مكافحة الإرهاب

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن السودان ظل مستقراً في السنوات الأخيرة مقارنة بالعديد من جيرانه ، وحقق تقدماً كبيراً في مكافحة الإرهاب ، وقالت المصادر بحسب صحيفة آخر لحظة أن المكاسب التي حققها السودان ستنعكس إلى النقيض حال انزلاق البلاد إلى الفوضى ، وحذرات الصحيفة من الصراعات حول السلطة .

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وقالت أنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة ، منتقدة في ذات الوقت سلوك واشنطن تجاه أفريقيا قائلة إن الإدارة الأمريكية غضت الطرف عن أفريقيا ، في الوقت الذي تعد فيه المشاركة أكثر أهمية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)