جديد الثوار.. (بطاقة أم الشهيد) مبادرة شبابية

في خطوة وجدت القبول والإشادة والترحيب كشف الأمين مقبول أحد الثوار المعتصمين بساحة القيادة العامة، عن مبادرة تم إطلاقها من قبل الثوار ووجدت ترحاباً كبيراً .
وهي عمل بطاقات لأمهات الشهداء تحملها طوال حياتها حتى يتسنى خدمتها من قبل كل الشعب السوداني، كل في مجاله داخل كل المؤسسات الحكومية والخاصة، وبحسب صحيفة السوداني بدأ التنفيذي الفعلي في عمل البطاقات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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