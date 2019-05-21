المهنيون: لم نسقط نظام هوس ديني لإحلاله بآخر

التاريخ: 21-مايو-2019 فى : أخبار 183 مشاهدة Advertisements دعا تجمع المهنيين المواطنين إلى عدم الالتفات لأي أصوات شاذة تهدف إلى شرخ السلام الاجتماعي السوداني ، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة نؤكد أننا لم نسقط نظام هوس ديني إرهابي من أجل إحلاله بنفس الهوس والإقصاء ، وتوهم امتلاك القول المقدس . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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