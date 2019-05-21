مصرع (9) أشخاص غرقاً بالخرطوم

التاريخ: 21-مايو-2019 فى : حوادث 295 مشاهدة لقى (9) أشخاص مصرعهم أمس غرقاً في مياه النيلين الأبيض والأزرق بولاية الخرطوم . Advertisements وقال مصدر خاص إن شرطة الإنقاذ النهري تلقت تسعة بلاغات لحالات غرق في مناطق مختلفة أبرزها المنشية والحلفايا والجريف والفتيحاب . وأضاف المصدر أن الإنقاذ النهري إنتشل (3) جثث عثر عليها طافية وباشر بحثه عن البقية، موضحا وبحسب صحيفة السوداني، أن كل الضحايا الذين يبحثون عنهم شباب بأعمار مختلفة ودونت الشرطة بلاغات بشأنهم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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