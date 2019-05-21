إحساسهم بعد السقوط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* معروف أن (الخطوة) هي بداية (المشي) ..

* أي مشوار يبدأ بالخطوة ..

* مشوار المتر يبدأ بالخطوة ومشوار الميل يبدأ بالخطوة ومشوار الكيلو متر يبدأ بالخطوة ..

* وعندما تبدأ أنت ومعك مجموعة من الأشخاص مشوار طويل ثم تصل أنت وهم لا يصلون فهذا يولد عندك إحساس وشعور صعب جداً ..

* هم كانوا معك عندما بدأت الخطوة ولكنهم راحوا قبل أن يكمل المشوار وهذا هو حال الدنيا ..

* أقسى أنواع الشعور أن تفشل في إبلاغ من كان معك في الخطوة الأولى وأنتم في طريق طويل ..

* أحياناً يكون كل طموح الأب أن يحضر ابنه عريساً أو خريجاً، ويبدأ معه (خطوات) التربية والتعليم ..

* وعندما يدخل الابن الجامعة يختار الله الأب فيموت دون أن يكمل المشوار مع ابنه ودون أن يشاهد فلذة كبده عريساً أو خريجاً .

* وهكذا هي الدنيا وهكذا هي الأقدار ..

* ما في زول اندفن في المقابر إلا وكان في باله مشوار أو خطوة أو طموح أو أمل ..

* كل الذين ماتوا كانوا بصدد تنفيذ مشاريع أو انتظار فرح قريب أو صديق ..

* ما في زول في المقابر قنع من الدنيا ..

* اختارهم الموت فجأة (إثر علة لم تمهلهم طويلاً) أو ربما أمهلتهم طويلاً ولكن في كل الأحوال يموت الإنسان وفي البال حاجات وحاجات ..

* الشعب السوداني بدأ الثورة بالخطوة الأولى ثم نجحت الثورة وهنالك من مات منذ الخطوة الأولى وهنالك من مات في الخطوة الثانية أو الثالثة ..

* ما حضروا نجاح الثورة ونحن لا نملك أن نبلغهم بأنها نحجت ..

* هذا شعور قاسي جداً ..

* ياريت لو نقدر نوريهم إنو الثورة نجحت ..

* شخصيات كتير لو ينفع نبلغهم بنجاح الثورة ..

* ولعل أو شخص يخطر على البال الآن هو شهيد خشم القربة الأستاذ الراحل (أحمد) ..

* أحمد الذي مات من فرط التعذيب في منتصف مشوار الثورة ..

* مات مغبوناً وكان يستحق أن يعلم بهذه النهاية السعيدة ولكنها الدنيا والأقدار ..

* كل إنسان في محيطه هنالك شخصية يريد أن يخبرها بأن حكومة الإنقاذ (سقطت) ولكن الموت يحول دون ذلك ..

* شخصياً أريد أن أبلغ مجموعة من الشخصيات العامة برحيل الإنقاذ ..

* أول شخصية جات على بالي الشهيد أحمد ..

* ثم من بعده كل شهداء الثورة الذين نعلمهم والذين لا نعلمهم ..

* نريد أن نخبرهم بأنها (سقطت) ..

* أيضاً من الشخصيات التي تخطر على البال الضباط الذين تم إعدامهم في رمضان ..

* ومجذوب الخليفة وإبراهيم شمس الدين والزبير محمد صالح والترابي ..

* كنا نود أن نعرف شعورهم عندما يعلمون بأنها (سقطت) ..

* هنالك من هم أحياء ويعايشون السقوط الآن ونحن نريد أن نسألهم وندخل في عقولهم وقلوبهم لمعرفة إحساسهم وكيف يفكرون وبما يحسون ..

* من الأحياء أريد أن أدخل في عقل حسن طرحة وروضة الحاج ونافع علي نافع وحاتم القال تاني ما في صف إلا صف الصلاة ..

* علي عثمان وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين ..

* الخضر والمتعافي وإبراهيم الطاهر وعلي مهدي ..

* علي مهدي الممثل الذي لا يختشي ..

* أيضاً الطاهر حسن التوم (الما بخجل) وحسين خوجلي (المحروق) ..

* كثير من الشخصيات ليتنا ندخل في قلوبهم وعقولهم لنعرف إحساسهم بالضبط ..

* آدم جماع وفيصل ويوسف كبر والحاج عطا المنان ..

* عوض الجاز وأسامة بتاع السدود وطارق حمزة ومحجوب عروة والبشير ..

* محمد عطا ووداد وأبو هريرة حسين ومأمون حميدة ..

* شخصيات كانت متغطية بالأيام ..

* والمتغطي بالأيام عريان يا مولانا ..

* كيف يفكرون وعلى ماذا يخططون ؟

* هل أموالهم موجودة حتى الآن وهل هم نادمون ؟

* ماذا هم فاعلون إذا عادوا للحكومة لمدة (48) ساعة ؟

* تفاصيل كثيرة نريد أن نعرفها وهي تفاصيل صعبة صعبة ..

* كانوا قبل أيام الكل في الكل وأصبحوا ولا شيء ..

* ضاعوا بعد أن أضاعوا البلد ودمروا الاقتصاد ..

* بلغوا درجات متأخرة من الافتراء وتعاملوا على أساس أنهم خالدين فيها ..

* ما كان عندهم أي إحساس بأنهم ماشين ..

* تملكهم إحساس الخلد وصدقوا ذلك ..

* نزع منهم الله الملك وكان السبب شباب (مفلفلين شعرهم ولابسين برمودات) ..

* سخروا من هؤلاء الشباب وحاولوا أن يرهبوهم ولكنهم سقطوا على أيديهم ..

* ليتنا نسمع أحلامهم وتفكيرهم وشعورهم الآن ..

* الفاتح عز الدين وإخوانه ..

* علي محمود بتاع البيتزا والهوت دوق ..

* كل الذين صدقوا زيف السلطة وتعاملوا معنا باعتبارنا عبيد ليس إلا ..

* راحوا مع الأيام وليس من ذكرى حسنة نذكرهم بها ..

* تقسيم البلد وإحياء نعرات القبلية وحرق دارفور ..

* تصفية وتعذيب ومحسوبية وأربعة كباري ..

* تشريد وصالح عامل وسرقة وظلط ..

* وسط كل (100) سيئة تجد حسنة ..

* والحسنة لا تذكر لأنها واجب ..

* تعمل كبري ده واجبك ..

* تعمل ظلط ده واجبك ..

* فترة مليئة بالسيئات والأخطاء المؤثرة ..

* وأسوأ ما في فترتهم استغلالهم للدين ..

* لعبوا وتلاعبوا بالدين ولكن الله أمهلهم ولم يهملهم .

* ليتهم يفكرون بالصوت العالي حتى نسمع أمانيهم الداخلية.

* ونركب صافنات ونجيبه (سودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية..

* و..و..

* والله في .