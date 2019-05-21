بالصورة.. لقطة للفنانة هدى عربي قبل (18) عام تصيب الجمهور بالذهول.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت المطربة السودانية المعروفة هدى عربي على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها قبل 18 عام حينما كانت تدرس بالمرحلة الثانوية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت المطربة التي تتمتع بجماهيرية كبيرة على الصورة التي قامت بنشرها (مشتاقة اعود لي كم سنة الصورة سنة 2001).

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جمهور المطربة أصيب بالذهول لحظة معرفتهم بصغر سنها حيث كان يظن الكثير منهم أن هدى عربي درست المتوسطة لكنها فاجأتهم بأنها درست الصف (الثامن) ودخلت المرحلة الثانوية مباشرة.

وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن أصدقاء نجمة برنامج أغاني وأغاني ومعجبيها تسابقوا على مشاركة الصورة على صفحاتهم الرسمية وعلى بعض الصفحات البارزة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.