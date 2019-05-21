الكشف عن أسلحة في عربة الفنان يوسف البربري..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الفنان الشعبي يوسف البربري عن امتلاكه لعدد من الاسلحة في عربته حيث ذكر ان لديه مسدس صوت 9مل ومسدس برازيلي 7مل وخرطوش بجانب (سوط عنج) مبررا امتلاكه للاسلحة بانه من هواة القنص و الصيد ودائما ما يخرج للبحر بعد الساعة 11ليلا.

واوضح البربري بانه كاد ان يطلق النار خلال برنامج الكاميرا الخفيه (عليك واحد) العام الذي استضافه العام الماضي عندما تم القبض عليه من قبل الممثلين الذين قاموا باداء شخصيات رجال الشرطة بالبرنامج خاصة عندما طلب من الشرطي ابراز البطاقة قائلا:( سألته من البطاقة لما اتلولو طوالي عمرت).