إتفاق على جدولة مديونيات شركات توريد الدواء

شهاب محمد - الخرطوم - الساودان اليوم : أكّد المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف د. عبد الرحمن الجعلي، نجاح المساعي لتوفير الدواء بالتّنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة عبر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري ومُحافظ بنك السودان ووكيل وزارة المالية، وتمّت جدولة ودفع 50% من مديونيات الشركات المُورِّدة للدواء والتي كَانت قد أحجمت عن التوريد للإمدادات الطبية وذلك مِمّا أدى إلى انسياب الأدوية بعد دفع استحقاقاتها.

وأشار الجعلي لـ(سونا) إلى تصديقٍ بمبالغ مالية أخرى للصناعة المحلية من شأنها سَد مديونية الشركات الوطنية والتي بدورها قامت بتوفير أدويتها للإمدادات الطبية، مشيراً إلى تسوية تقضي بفتح اعتمادات لاستيراد الدواء بعد توفير العُملات الأجنبية للشركات. المادة السابقة إلغاء الشيك في البيع ينعش السوق رغم شح السيولة المقالة القادمة مبارك أردول .. عامل بناء بالقصر الرئاسي السوداني يعود إليه مفاوضاً..!

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