إلغاء الشيك في البيع ينعش السوق رغم شح السيولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصف بعض وكلاء العقارات بالخرطوم قرار إلغاء بيع العقارات بالشيك المصرفي بالضبابي، خَاصّةً في ظل استمرار انعدام السيولة.

وقال علي حميدان تاجر العقارات بأم درمان الإسكان لـ(السوداني) أمس، إن القرار لا يؤثر نسبة لعدم توفُّر السيولة سواء كان للتعامل بالشيك أو الكاش، ولفت للركود الذي يشهده القطاع طيلة الفترة السابقة في حركتي البيع والشراء نتيجة للسّلبيات والخسائر التي سبّبها التعامُل بالشيك المصرفي بين المُشترين والبائعين من تُجّار العقارات، وتوقّع حميدان انتعاش حركتي البيع والشراء عقب حل مُشكلة السُّيولة نهائياً خلال الفترة المقبلة، وقال إنّ سلبيات التعامُل بالشيك المصرفي تكمن في عدم اكتمال إجراءات البيع بالتعامُل به، فإذا كان ثمن العقار (2) مليون جنيه يتم دفع جُزءٍ من المبلغ عبر الشيك المصرفي والباقي كاش، وأشار لعدم تأثُّر عمليات البيع والشراء التي تمت بالشيك قبل القرار بالتوجيهات الجديدة، وأكد استئناف غالب التُّجّار لحركتي البيع والشراء بدون شيك مصرفي بشكلٍ عادي، وأشار الى ان التعامُل بالشيك المصرفي إجراءاته كثيرة مُقارنةً بالكاش، رغم عدم توفُّر السُّيولة.

وأضاف “نقد” تاجرعقارات بالخرطوم لـ(السوداني): حالياً الرؤية ضبابية في سوق العقارات خَاصّةً في الأوضاع التي تمر بها البلاد، مُشيراً إلى أنّ ارتفاع أو تراجع أسعار العقارات يتوقّف على حسب القوة الشرائية، كاشفاً عن توقُّف العمل بشكلٍ نهائي في الفترة السابقة نتيجة التعامُل بالشيك المصرفي مما انعكس على ركود السوق، مبيناً إيجابية القرار في تزايُد عملية طرح بيع الأراضي، ووصف الأسعار حالياً بـ(السلحفائية) في الوقت الراهن، ويبلغ سعر المتر في بعض المناطق بالخرطوم (1,500) دولار و(30) ألف جنيه للمتر في مناطق أخرى مُميّزة.

ووصف محمد عبد الرحمن تاجر عقارات “أبو وائل كلودا” بشارع الجمهورية لـ(السوداني) أمس، بإيجابية القرار نسبةً لإنعاشه سوق العقارات والحركة الاقتصادية، مُشيراً إلى أن التعامُل بالشيك سلبياته أكثر في عدم إدخال السيولة لدورتها الاقتصادية، وتوقّع محمد انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة خَاصّةً بعد إلغاء الشيك المصرفي، وأن أي مواطن سوف يقوم باستخراج السيولة المُخزّنة لتأخذ دورتها الاقتصادية، مُوضِّحاً أنّ التعامل بالشيك في الفترة السابقة انعكس على السوق بالركود في سوق العقارات، خَاصّةً وأنّ هنالك من لا يملكون حساباً في البنك لتوريد الشيك المصرفي.

وأشار عبد الغفار محمد تاجر العقار ببحري، لسلامة القرار في تسهيل عمليتي البيع والشراء للعقارات، مِمّا ينعكس مُستقبلاً على انخفاض الأسعار وإنعاش السوق بعد الركود الكبير الذي يعانيه، مُوضِّحاً أنّ سوق العقارات يُعاني حالياً من ضعف العرض والطلب نتيجة توقُّع انخفاض الأسعار، وقال إنّ قرار بيع العقارات بالشيك كان خاطئاً منذ بدايته، مضيفاً أن بيع العقار في السابق يتم بشيك مصرفي معتمد وأخذ صورة للمحامي وجهات التخطيط السكني، أما حالياً فسوف يكون البيع عادياً من غير تعقيدات، وقال: حالياً من يملكون عقار لا يبيعون نتيجة انخفاض الأسعار والمشترين يترقّبون المزيد من تراجُع الأسعار، ولفت لاستقرار سوق العقارات حالياً.