د.شداد يوجّه صدمة قوية لأندية الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجّه رئيس الاتحاد العام لكرة القدم كمال شداد لجنة المسابقات بالشروع رسميًا في إصدار برمجة مباريات الدوري الممتاز لمرحلتي النخبة والتحدي. وبحسب مصدر موثوق لـ”باج نيوز” فإن شداد طالب بأن تكون انطلاقة المنافسة في العاشر من يونيو القادم. Advertisements وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إنّ اللجنة المنظمّة تدرس خيار إقامة المنافسة من دورة واحدة. واشتد الصراع بين اتحاد الكرة وأندية الممتاز على خلفية المطالبة بإلغاء الموسم الحالي بسبب الأحداث الدائرة حالية في البلاد. وكانت أندية الممتاز قد دفعت بخطابات رسمية لاتحاد الكرة أعلنت خلالها تعليق المشاركة في أية بطولة ينظمّها الاتحاد.

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