أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق21مايو2019م

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الثلاثاء 21\05\2019م (وقت نشر الخبر ) العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي 59 جنيه الريال السعودي 14.78 جنيهاً الدرهم الاماراتي 16.80جنيها اليورو 65.00 جنيه الجنيه الاسترليني 74 جنيه الجنية المصري 3.00 جنيه الريال القطري 15.70 جنيه المادة السابقة تحذيرات عاجلة من خطر يهدد حياة 6 ملايين أمريكي المقالة القادمة السودان…الكشف عن تلاعب بمليارات الدولارات

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