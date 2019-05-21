الأمم المتحدة تحذر من “خطر مميت” في الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الأمم المتحدة أنها تشعر بالقلق جراء التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في منطقة الخليج.

ذكرت ذلك صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الاثنين 20 مايو / أيار، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، طالب واشنطن وطهران، بتخفيض حدة التصريحات المتبادلة، بشأن التصعيد الحالي، واتخاذ خطوات فعلية لخفض حدة التوتر الحالي”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك، إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق إزاء التصعيد المتواصل بين أمريكا وإيران.

وأضاف: “الأمين العام يشعر بالقلق، من التصعيد الكلامي بين الجانبين”، مضيفا: “سواء كان هناك خطوات تصعيد فعلي على الأرض أم لا، فإن هذا التصعيد يزيد من خطورة الوضع في منطقة مضطربة فعليا”.

وتدور حرب كلامية بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، على خلفية التصعيد الأخير بين البلدين، في منطقة الخليج.